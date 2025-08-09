10日(日)以降、秋雨前線が北上する影響で、日本列島は広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり雨が強まるでしょう。この1週間程度で降った雨の量が平年よりかなり多いところでは、とくに土砂災害への注意・警戒が必要です。10日午前9時の予想天気図です。9日(土)は九州を通り本州の南岸にかけてのびていた秋雨前線が北上し、北陸から関東にかかかる見込みです。前線はその後も停滞し、11日(月)は山陰から東北の日本海側へと前線