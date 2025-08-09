ＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が９日、放送され、人気お笑いコンビ「タカアンドトシ」がゲストとして初出演した。中学２年の時にトシが転校してきて、タカがコンビ結成の声をかけると、即答で「いいよ」だったという２人。高校３年の時に吉本（札幌）のオーディションに受かり、本格的に活動を始めるが、明石家さんまが北海道にロケに来た際、先輩芸人が出られなくなった穴埋めで、急遽、代役でタカトシが参加することになった