長崎市を訪れた石破首相に対し被爆者団体が、指定地域の外の「被爆体験者」も被爆者と認めるよう要請しました。石破首相：最高裁判決においては客観的な記録などに照らして、困難ではあるが、多くの方々が悲惨な体験をされたということは事実。記者会見で石破首相は、認定は難しいとの考えを示しつつ、2024年から行っている被爆者と同等の医療費補助を「着実に実施したい」と述べました。