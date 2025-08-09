今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『chobico_0301』へ投稿された、小型犬「レンカちゃん」です。ボロボロの状態で保護されたレンカちゃんが、今は『ずっとの家族』と幸せな毎日を過ごしているという報告に、「嬉しくて涙が」「小さい身体で頑張ったね」と感激の声が寄せられ4万回以上再生されています。 【動画：脚が曲がったまま放置された『ボロボロの小さな犬』を保護…孤独な過去を乗り越えた『涙あふれる光景』】 ボ