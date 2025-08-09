マリナーズは８日（日本時間９日）の本拠地・レイズ戦から、今年１月にアジア人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たした会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）のプラーク（銅製胸像額）を球場内で展示を開始した。「イチロー・ホールオブフェーム・ウィークエンド」として、本拠Ｔモバイルパーク右翼スタンド付近の観覧エリアに設置され、ファンは写真撮影などを楽しんだ。メジャー史上最多のシーズン２