◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナＤ）西武は連勝をかけ４位・楽天と対戦。７日・日本ハム戦（エスコン）の６回の走塁中に左脚を痛め、７回の守備から途中交代した長谷川信哉外野手がスタメンを外れた。開幕から中堅を守り続けていた西川愛也外野手も同戦の試合前練習で右肩を痛めこの日出場選手登録を抹消された。代わって右翼には仲田慶介内野手が、中堅には岸潤一郎外野手が入り、外野が大きく入れ替わる形となった