西武は9日、本拠地ベルーナドームの冷涼対策として「BIGWATERFALL（ビッグ・ウォーターフォール）」と観客席の追加のミスト設備の稼働を開始した。「BIGWATERFALL（ビッグ・ウォーターフォール）」は滝のように水が降り注ぐ設備でバックスクリーン裏の一、三塁側の入り口付近の屋根に設置。水の下には自由に入ることも可能で球団は排水溝も準備した。追加のミスト施設としては、メインコンコースで稼働させていたミスト