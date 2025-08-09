９日午前１１時頃、栃木県那須町で、同町芦野、無職男性（８４）が、わなにかかったイノシシに両足を牙で突かれ、１０針以上縫うケガを負った。那須塩原署の発表によると、イノシシは体長約１メートルで成獣とみられる。男性は地元猟友会のメンバーで、わなにかかったイノシシをやりで駆除しようとしたところ暴れだし、牙が当たったという。男性の家族によると、男性は狩猟歴約５０年のベテラン。猟でけがをしたのは初めてだ