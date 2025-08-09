ウクライナの停戦をめぐって、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による首脳会談が、来週15日にアメリカのアラスカ州で行われることになりました。トランプ大統領は8日自身のSNSで、プーチン大統領と8月15日にアメリカのアラスカ州で首脳会談を行うと発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから米ロの首脳が対面で会談するのは初めてです。発表に先立ちトランプ氏は、ロシアが占領しているウクライナ