8月9日、札幌競馬場で行われた12R・厚岸特別（3歳上1勝クラス・芝1500m）は、R.キング騎乗の1番人気、ヒシアマン（牡3・美浦・堀宣行）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のエフォートレス（牡4・美浦・嘉藤貴行）、3着にレッドレナート（牡4・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:29.1（良）。【藻岩山特別】キング騎乗 サクラファレルが断然の支持に応える単勝1.6倍の支持厚岸特別・ヒシアマンとR.キング騎手R.キング騎