北朝鮮軍が軍事境界線に設置していた拡声器の一部を撤去していることが確認されたと韓国軍が9日、明らかにしました。韓国軍によりますと、9日午前から南北軍事境界線の一部の地域で、北朝鮮軍が韓国に向けた拡声器を撤去している活動が確認されたということです。韓国の李在明大統領は就任以降、北朝鮮との緊張緩和に意欲を示し、北朝鮮に向けた宣伝放送を停止し、今月4日と5日には拡声器を撤去していました。一方、北朝鮮は先月、