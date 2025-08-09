きょうから最長で9連休となるお盆休み。鉄道や空の便は、ふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑がピークとなっています。京都に帰省「(Q.どこに行く予定?) 京都(にいく)。カブトムシつかまえる」京都に帰省「和歌山に旅行にいったり、おじいちゃん、おばあちゃんに会いにいったり」連休初日の東京駅は、新幹線利用客で混雑していました。JR各社によりますと、新幹線はきょうが予約のピークで、このうち東海道新幹線はきょうの