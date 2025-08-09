8月9日、札幌競馬場で行われた10R・藻岩山特別（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、R.キング騎乗の1番人気、サクラファレル（牡3・美浦・堀宣行）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にカテリーナ（牝4・栗東・田中克典）、3着にスピーディブレイク（牡5・美浦・村田一誠）が入った。勝ちタイムは2:03.1（稍重）。2番人気で武豊騎乗、エラン（牡4・美浦・蛯名正義）は、6着敗退。【札幌8R】武豊ナリタヒカリがVでJRA通算4600勝を達成単勝