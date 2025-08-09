男性を対象にしたビューティーアワード「第5回 Men's Beauty アワード 授賞式」が開催され、奥田瑛二さん、庄司智春さん、糸井嘉男さんら各部門の受賞者が登壇しました。【写真を見る】【佐藤弘道】「回復できて良かった」元気に歩いて登場「股関節から下が24時間痺れっぱなし」現状語る「Beautyミドル部門」を受賞したのは、「ひろみちおにいさん」こと、佐藤弘道さん。佐藤さんは、去年６月に『脊髄梗塞』を発症して入院。下半身