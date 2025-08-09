韓国の尹錫悦前大統領の夫人をめぐる複数の疑惑を捜査している特別検察官は8日、世界平和統一家庭連合=旧統一教会のトップ・韓鶴子総裁の秘書室長を出頭させ、取り調べを行いました。旧統一教会をめぐっては、教団のカンボジアの事業やテレビ局の買収などをめぐって便宜を図ってもらおうと、尹前大統領夫妻と親しかったとされる占い師を通じて、金建希夫人にネックレスや高級バッグを渡すなどした疑いが持たれています。捜査を進め