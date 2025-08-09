8月9日、札幌競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1700m）は、武豊騎乗の1番人気、ナリタヒカリ（牝3・栗東・荒川義之）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にエンプレスフレーム（牝3・美浦・上原博之）、3着にモリノアミーゴ（牝3・美浦・鈴木伸尋）が入った。勝ちタイムは1:45.5（重）。2番人気で森田誠也騎乗、ルージュミラージュ（牝3・栗東・武幸四郎）は、6着敗退。【札幌7R】小林美駒騎乗 ビーマックスが人気に応える