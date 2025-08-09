被爆80年の原爆の日を迎えた長崎市で平和祈念式典が行われました。長崎市の平和公園では平和祈念式典が行われ、被爆者や遺族のほか、94の国と地域の代表など約2650人が参列しました。長崎市の鈴木市長は「平和宣言」で、即時停戦と核兵器廃絶を全世界に呼びかけました。「平和への誓い」は最高齢93歳の被爆者です。被爆者代表・西岡洋さん：絶対に核兵器を使ってはならない。使ったらすべてがおしまいです。被爆者の平均年齢は86.1