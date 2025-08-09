8月9日、札幌競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（ダ1000m）は、小林美駒騎乗の1番人気、ビーマックス（牡3・栗東・藤野健太）が勝利した。1/2馬身差の2着にボディブロー（牡4・栗東・森秀行）、3着にサードウインド（牝3・美浦・西田雄一郎）が入った。勝ちタイムは0:58.6（重）。2番人気で和田陽希騎乗、エコロレオナ（牝3・栗東・森秀行）は、4着敗退。【新馬/札幌5R】キング騎乗 ヒシアムルーズが人気に応える今年の24勝