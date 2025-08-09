７日、陸良駅貨物ヤードで出発を待つコールドチェーン貨物列車「陸良野菜号」。（曲靖＝新華社記者／高咏薇）【新華社曲靖8月9日】中国雲南省曲靖市陸良県の陸良駅で7日午前11時ごろ、雲南産の野菜約260トンを積んだ冷蔵コンテナ10個を載せたコールドチェーン貨物列車「陸良野菜号」が出発した。同省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」を経由してビエンチャン南駅に到着後、積み荷はタイのバンコクへ輸送される