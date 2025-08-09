お笑いタレント・いとうあさこ（54）が9日、パーソナリティーを務める文化放送「ラジオのあさこ」（土曜前7・00）に出演。自身の幼少期のお金事情について語った。この日のメールテーマは“うちはうち”。よその家庭と、自身の家庭の違いについてトークを展開した。リスナーから幼少期のお小遣いが少なく苦労したという話題を振られ、「うちも本当にお小遣いが少なかった」と共感した。いとうは東京都渋谷区出身で、小学校