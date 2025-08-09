磐田市では外国籍の小中学生との地域交流を目的としたかき氷交流会が開かれました。磐田市の多文化交流センターで開かれたかき氷交流会には、センターに通う外国籍の子どもたちや地域住民が集まり、お気に入りのシロップでかき氷を味わいながら交流を深めました。センターでは、国籍に関わらず多くの人が楽しみながら、繋がりを作れる環境づくりを実現していきたいということです。