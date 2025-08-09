記者会見で自民党大阪府連会長の辞任を表明する青山繁晴参院議員＝9日午後、大阪市中央区自民党の青山繁晴参院議員は9日、参院選大敗を受けた総裁選前倒しを重ねて訴えた。大阪市で記者会見し「衆参両院の選挙で負けて辞めなかった首相は今までいない」と述べ、石破茂首相（自民総裁）の退陣を要求。自身は大阪選挙区（改選数4）で議席を獲得できなかった責任を取り、7カ月余りで大阪府連会長を辞任した。8日の両院議員総会で