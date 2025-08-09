長野市のスパイラルで9日、プッシュボブスレーとプッシュスケルトンの全日本選手権が行われました。この内、プッシュボブスレーは重さ108キロのそりを押し、スタートから35メートル地点までのタイムを競うもので、瞬発力が求められます。この競技には、オリンピック出場選手など男女11人が参加し、迫力のある走りを見せました。10日は、小中学生を対象にプッシュボブスレーやローラーリ