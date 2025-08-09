俳優の治平武広が8日、自身のXを更新。今は亡き仲間への思いを語った。【動画】歴代スーパー戦隊300人が大集結！ゴジュウジャーキャストと夢のコラボ実現『五星戦隊ダイレンジャー』（1993）に天重星・将児／テンマレンジャー役で出演していた治平（当時は羽村英）。1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年にわたる「スーパー戦隊シリーズ」の歴史を網羅する