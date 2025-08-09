◆明治安田J1リーグ第25節川崎―福岡（9日、UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu）リーグ戦は直近6試合で2勝4分けと6戦負けなしのJ1アビスパ福岡は、昨季までチームを率いた長谷部茂利監督の川崎とアウェーで対戦する。6日は天皇杯の鹿島戦（メルカリスタジアム）に臨み延長戦の末に2―3で競り負け。中2日で挑む敵地戦は過去2勝で、J2を含むリーグ戦では2000年に挙げたのが唯一の白星（13敗）。一丸で4試合ぶりの白星と、