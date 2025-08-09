「ドジャース５−１ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースがブルージェイズとの地区首位対決を制止し、２位・パドレスが敗れたためゲーム差を３に広げた。五回にムーキー・ベッツ内野手が放った逆転１２号２ランが決勝点になったが、大谷翔平投手がホーム付近で絶叫するシーンがあった。２死から大谷が右中間を破る二塁打でチャンスメークすると、続くベッツが左翼へ逆転２ランを放った。相手はＭＬＢを代表する