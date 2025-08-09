◆ソフトバンク4―1日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが首位攻防3連戦の初戦を快勝し、2位日本ハムと今季最大の2ゲーム差に広げた。有原航平が7回1失点でチーム最速の10勝目。山川穂高、ジーター・ダウンズに効果的な一発が飛び出した。1点リードの4回無死二塁からダウンズに貴重な4号左中間2ラン。試合前までダウンズは右投手の打率3割5分2厘、左投手の打率1割2厘。左投手を苦戦していたが、左腕の加藤貴