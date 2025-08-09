イタイイタイ病の患者が賠償を求めた裁判で、患者側の完全勝訴が確定してから53年となったきょう、富山市で記念講演会が開かれました。医療従事者や地域住民などおよそ70人が訪れたきょうの講演会は、イタイイタイ病の裁判で患者側が完全勝訴した第二審判決からきょうで53年となることを受け、イタイイタイ病対策協議会が企画したものです。講演には神通川流域のカドミウム汚染について研究する金沢医科大学の櫻井勝特任教授が講師