◆ソフトバンク４―１日本ハム（9日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが首位攻防3連戦の初戦を快勝し、2位日本ハムと今季最大の2ゲーム差に広げた。有原航平が7回1失点でチーム最速の10勝目。山川穂高、ジーター・ダウンズに効果的な一発が飛び出した。試合後、小久保裕紀監督は「初戦がとにかく大事だという思いだったので、本当に最初を取れてホッとしています」と振り返った。有原は3点リードの7回無死一、二塁のピ