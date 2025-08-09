今年の秋は“魔法使いの学校”で、甘くて幻想的なスイーツ体験を♡ヒルトン東京1階「マーブルラウンジ」では、2025年9月9日から11月13日まで、秋限定のスイーツビュッフェを開催します。テーマは『魔女と魔法使いの学校』。魔法の本に囲まれた図書館や錬金術の実験室をイメージした装飾と、スイーツの魔法がたっぷり詰まったビュッフェは、非日常へと誘ってくれます♪ 魔法のスイӦ