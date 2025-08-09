民謡の富山県一を決める北日本民謡舞踊富山県大会がきょう富山市で開かれ、富山市の笹川いろはさんが大賞に輝きました。50回の節目を迎えた今年の大会には、県内2つの地区予選を勝ち抜いた34人が参加しました。出場者は北日本民謡大賞、こども、健寿の3つの部門で「麦屋節」や「越中おわら節」など練習の成果を披露し、自慢の歌声を競いました。審査の結果、大賞には富山市の笹川いろはさんが輝きました。大会の模様はKNBテレビで