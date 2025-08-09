元野球少女の本領！豪快なフォームから放たれたボールは…父は元甲子園球児、自身も小4で野球を始め、ソフトボール部出身…。女優の奥山かずさの?始球式?が話題になっている。7日に行われたロッテ―ソフトバンクのファーストピッチに登場。19年の楽天―西武で初めて始球式をつとめ、完璧なストライク投球を見せ話題になっていた奥山は、今回も華麗なフォームでスタンドをわかせたものの…、緊張もあってか捕手をつとめた種市篤