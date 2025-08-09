相撲個人で優勝した東京・目黒日大の沢田一輝＝ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館全国高校総体（インターハイ）第17日は9日、ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館などで行われ、相撲個人は沢田一輝（東京・目黒日大）が決勝で永松慧悟（埼玉栄）を押し倒し、高校横綱に輝いた。4強以上は大相撲の三段目最下位格付け出し資格を得た。バレーボール女子決勝は金蘭会（大阪）が福岡女学院を3―1で退けて2年連続4度目の優勝。バド