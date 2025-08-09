大会第５日第３試合の佐賀北（佐賀）のアルプスには、２００７年に「がばい旋風」で夏の甲子園を制したＯＢの井手和馬さん（３５）が佐賀市から駆け付け、声援を送った。０７年大会では、２番遊撃手で決勝に出場するなど、初優勝に貢献した。高校卒業後、亜細亜大学に進学し、野球を続けた。現在は地元に戻り、銀行員として働きながら、ＯＢ会の副会長を務めている。「旋風を巻き起こせ」との思いから、書道部の生徒が書いた