9日、長崎に原爆が投下されてから８０年です。 広島では慰霊の会が開かれ犠牲者を追悼しました。 長崎では、原爆が投下された午前１１時２分に合わせ祈りが捧げられました。 広島市中区の原爆資料館でも被爆者など、およそ４０人が集まり黙とうをしました。 慰霊の会は、長崎の原爆犠牲者に哀悼の意を表そうと行われ今回で２２回目になります。 会では県被団協の箕牧智之理事長が平和への誓いを新たにしました。 ■県被団協