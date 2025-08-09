元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が９日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。参政党・神谷宗幣代表の主張に反論した。橋下氏といえば、大阪の「特区民泊」を推し進めた張本人。民泊施設が集中するエリアでは訪日客や外国人移住者が急増しており、騒音やゴミ捨てなどで住民とのトラブルも増加傾向にある。参政党は先の参院選で争点となった外国人政策について「外国人による住宅の購入には制限を設けて、高騰を抑制し、土地