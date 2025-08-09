◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、京セラドーム)優勝マジック31が点灯している阪神のスタメンが発表されました。前日ベンチスタートだった森下翔太選手が3番ライトでスタメン復帰。ヤクルト戦では打率.358、3本塁打、8打点の好成績を残しています。そして4番は佐藤輝明選手。前日の試合では両リーグ最速の第30号を放っており、74打点も両リーグ最多の成績となっています。先発はデュプランティエ投手。ここまで14試合に先