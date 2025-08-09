ゲーム実況グループ「いんく」にとって初となるオリジナル楽曲「インクスポット」のミュージックビデオが公開となった。ボカロPの40mPが作詞・作曲を手掛けた楽曲で、「いんく4人の色が混ざり合うことで様々な景色に巡り会えた」というテーマのもと、仲間との友情を描いた心温まる1曲になった。いんく「インクスポット」2025年8月10日(日)配信開始配信：https://big-up.style/w0RdXUdwiN楽曲配信は、8月10日（日）より各ストリーミ