お盆休みを県内で過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎え、金沢駅は朝から家族連れなどで混雑しています。JRによりますと東京方面から金沢までの北陸新幹線の指定席は午後4時の時点でかがやきが22本中15本、はくたかが15本中12本で満席となり、自由席の乗車率は7本で100パーセントを超えました。金沢駅には大きな荷物を抱えた帰省客らが降り立ち出迎えに来た人と久しぶりの再会を喜んでいました。■出迎えた人「子