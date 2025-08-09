8月8日、SUPER EIGHTがグループ初の東京・日本武道館公演をおこなうことが発表された。日程は、11月26日、27日、28日の3日間。ついにバンドの聖地である舞台に上がる。「今回のお知らせは、“エイトの日”とされる8月8日に発表されました。『SUPER EIGHT 2025』と題したライブは、2024年12月から2025年1月まで行われたグループ20周年を記念したドームツアー以来となります」（芸能記者）申し込みの詳細は、これからファンクラ