北朝鮮が韓国に向けて騒音放送などを流すスピーカーなどを撤去する動きが確認されたことがわかりました。韓国軍は北朝鮮に向けたスピーカーを撤去していて、こうした動きに対応した可能性があります。韓国軍によりますと、北朝鮮軍が9日午前から、軍事境界線に近い地域の一部で、スピーカーを撤去する動きが確認されたということです。北朝鮮はスピーカーを通じて、韓国に向けてサイレンなどの騒音を大音量で流していました。北朝