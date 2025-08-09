ロッテのオースティン・ボス投手が10日のオリックス戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。オリックスは曽谷龍平投手が先発する。今季新加入のボスは、ここまで16試合に先発して2勝6敗、防御率3・93。4月中旬から6月中旬は勝ち星にこそ恵まれなかったものの、安定した投球を続けていたが、直近5試合は序盤に失点し、5回までに降板する苦しい投球が続いていた。1度、出場選手登録を外れ、イースタン・リーグ巨人戦での調