お盆をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュのピークを迎え、JR山形駅は9日、午前中から新幹線を利用する帰省客や観光客で混雑しました。9日のJR山形駅の新幹線ホームは、キャリーケースを手にホームに降り立つ帰省客や観光客の姿が多く見られました。JR東日本によりますと、山形新幹線は9日が下り列車のピークで、終電を除き終日ほぼ満席になっているということです。横浜から「横