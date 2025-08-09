きのう、大雨特別警報が発表された鹿児島県では、行方不明者の捜索と断水が続いています。鹿児島県ではきのう、県央の霧島市などで1時間に100ミリを超える記録的な雨を観測し、一時、大雨特別警報が発表されました。きょう、雨は小康状態となりましたが、6日の降り始めからの雨の量は、霧島市で575ミリ、薩摩川内市で413ミリなど、3日間で平年8月ひと月の1.5倍以上が降りました。県によりますと、これまでに裏山の土砂が崩れ、1人