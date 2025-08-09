[8.9 J1第25節](ニッパツ)※18:00開始主審:荒木友輔<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 24 ヤクブ・スウォビィクDF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 16 伊藤槙人DF 30 山崎浩介MF 8 山根永遠MF 22 岩武克弥MF 33 室井彗佑MF 48 新保海鈴MF 76 山田康太MF 91 ルキアンFW 9 櫻川ソロモン控えGK 21 市川暉記DF 5 福森晃斗MF 6 駒井善成MF 23 窪田稜MF 34 小倉陽太MF 39 遠藤貴成MF 90 アダイウトンFW 10 ジョアン・パウロFW 15 伊藤翔監督