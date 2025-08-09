マンチェスター・シティウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が6日、自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)でオフを楽しむ写真を公開した。清水は「ふらっと外に出て、ふらっとコーヒー そんなゆるーいオフの午後」と綴り、黒いパーカーのフードをかぶってコーヒーを飲む写真を披露。クラブと代表でチームメイトのMF長谷川唯とのツーショットや動画も掲載した。また、白のパーカー姿だった長谷川も8日にイン