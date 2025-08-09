3連休初日の8月9日は帰省ラッシュのピークとなり、新潟駅はお盆をふるさとで過ごす帰省客で混雑しました。JR東日本によると下り・東京方面からの帰省ラッシュは9日がピークです。上越新幹線の指定席はほぼ満席で自由席の乗車率は最大110パーセントとなっています。新潟駅は大きな荷物を抱えた家族連れなどで混み合いました。（東京から）「きょうは佐渡島いっておばあちゃんと楽しんでくる」（千葉から）「美味