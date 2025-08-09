[8.9 J2第25節](ピースタ)※18:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 21 後藤雅明DF 4 エドゥアルドDF 29 新井一耀DF 44 江川湧清MF 5 山口蛍MF 10 マテウス・ジェズスMF 19 澤田崇MF 23 米田隼也MF 34 松本天夢MF 50 翁長聖FW 11 エジガル・ジュニオ控えGK 31 原田岳DF 3 関口正大DF 48 照山颯人MF 20 中村慶太MF 24 山田陸MF 33 笠柳翼MF 36 青木俊輔FW 9 フアンマ・デルガドFW 18 山崎凌吾監督高