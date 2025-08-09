きょう8月9日、俳優の木南晴夏が40歳の誕生日を迎えた。折しも兵庫・西宮の甲子園球場では夏の高校野球が開催中だが、大阪出身の木南が芸能界に入るきっかけは、高校1年生だった2001年に朝日放送のキャンペーンガール「夏の高校野球PR女子高生」に選ばれたことだった。【画像】「原作マンガそっくり！」と話題になった当時23歳の木南晴夏、6歳上のイケメン俳優夫の姿、バキバキの腹筋を披露したトレーニングウェアショットも…こ