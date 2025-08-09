「葉月みのり」は成熟期が早く、8月中旬に収穫できる極早生品種です。JAえちご中越管内の柏崎・刈羽地区で60人が生産に取り組んでいます。柏崎市では6月下旬から雨がほとんど降らず、厳しい暑さが続きましたが、肥料と水の管理で品質への影響を抑えました。(生産者 冨田優さん)「水不足で雨も降らずに水管理が大変だった。きょうを迎えることができてとてもよかった。十分水もかけられたと思うが、雨が降らなかったのでちょっと心